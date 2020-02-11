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فن

بالصور.. أحدث ظهور للفنان الشاب خالد أنور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان الشاب خالد انور صورة جديدة له علي حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق أنور علي الصورة قائلا  أنا مش عارف شكلي متضايق ليه  كل سنة وانتم طيبين. 


ويشارك خالد أنور حاليا في بطولة فيلم "شريط 6"، ويجسد دور شابا يعيش بمفرده، ويواجه العديد من المواقف في حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.


الجدير بالذكر أن خالد قد بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم بعنوان "الجيل الرابع" تم طرحه في عام 2015 بمشاركة الفنان "أحمد مالك"  كما شارك في بعض الأعمال الدرامية الكبيرة علي سبيل المثال مسلسل بعنوان "ابو عمر المصري" بمشاركة الفنان "أحمد عز" وتم طرحه في رمضان 2019.


ونال اعجاب الجمهور من خلال دوره في مسلسل "كأنه امبارح" الذي تم طرحه في عام 2018.

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