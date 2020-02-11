بالصور.. أحدث ظهور للفنان الشاب خالد أنور

وعلق أنور علي الصورة قائلا أ

نا مش عارف شكلي متضايق ليه

كل سنة وانتم طيبين.





ويشارك خالد أنور حاليا في بطولة فيلم "شريط 6"، ويجسد دور شابا يعيش بمفرده، ويواجه العديد من المواقف في حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي لايت.









الجدير بالذكر أن خالد قد بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم بعنوان "الجيل الرابع" تم طرحه في عام 2015 بمشاركة الفنان "أحمد مالك" كما شارك في بعض الأعمال الدرامية الكبيرة علي سبيل المثال مسلسل بعنوان "ابو عمر المصري" بمشاركة الفنان "أحمد عز" وتم طرحه في رمضان 2019.







ونال اعجاب الجمهور من خلال دوره في مسلسل "كأنه امبارح" الذي تم طرحه في عام 2018.



