خوفا من انتقال كورونا عبر المواسير.. إخلاء مبنى سكني في هونج كونج

أعلن مسؤولو الصحة في هونج كونج عن إجلاء جزئي للسكان من مبنى سكني بعد الاشتباه في احتمالية أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق نظام أنابيب البناء بالمبني.









وتتبع مسؤولو الصحة حالتين مؤكدتين على الأقل مصابتين بالفيروس القاتل يقيمان في مبنى سكني محدد يسمى منزل هونج مي في منطقة تسينج يي في هونج كونج، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.









ونقلت عن مسؤول قوله: "نظرًا لأن خط الأنابيب الذي ينقل البراز متصل بأنبوب الهواء، فمن المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس الموجود في البراز عبر مروحة الهواء إلى المرحاض.









وأضاف أنه تم إخلاء أجزاء من المبنى كإجراء وقائي، بينما أجرى المسؤولون الصحيون والمهندسون فحوصات طارئة.









وأوضح أن وجهة نقلهم ليست معلومة لكن يتم إخلاء المبنى لحماية السكان.







