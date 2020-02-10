الإسكندرية تستعد لإطلاق تطبيق للإعلان عن قائمة الأسعار المعتمدة للمنشآت التابعة لها

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة تستعد لإطلاق تطبيق على Google Play، للإعلان عن قائمة الأسعار التي اعتمدتها الإدارة مع كافة المحال العامة والكافتريات التابعة لها، لتصبح تلك الأسعار في متناول يد المواطن.

وأوضح "رشاد"، أن هذا التطبيق ليتاح للجميع المقارنة بين الأسعار المعتمدة والأسعار المقدمة داخل تلك المنشآت، نظرا لما تلاحظ مؤخرا من انفلات الأسعار وكثرة الشكاوي وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها من خلال رفع الأسعار، وفرض رسوم إضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة أو المغالاة في الأسعار وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن بقائمة الأسعار المعتمدة.

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وأشار "رشاد"، أن هذا التطبيق يأت بالتزامن مع تكثيف الحملات لتشديد الرقابة علي الأسواق، والمحال العامة والتأكد عدم وجود مخالفات في الأسعار أو فرض رسوم إضافية، وعدم استغلال المواطنين.



وفي سياق متصل شنت الإدارة اليوم، حملة بنطاق أحياء شرق ووسط ومنتزة أول، حيث تم المرور على ٣٣ منشأة للتأكد من التزامها بالشروط المتعاقد عليها.





وتم خلال الحملة تحرير ١٩ محضرا للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، تتمثل في مخالفات البيع بأسعار مرتفعة لم يصدر بها قائمة معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ومنشآت تدير نشاطها بدون الحصول على ترخيص.