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محافظات

محافظ أسوان: دعم للمستثمرين لتحقيق العوائد الاقتصادية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:57 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيساند ويدعم أى مستثمر أو رجل أعمال جاد وسيتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك للإستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية من أجل تحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيدًا عن محاولة البعض لتسقيع الأراضى أو الحصول على مكاسب ضيقة .


جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلى البنوك ، بجانب مديرى التخطيط العمرانى والطرق والمكتب الفنى .

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وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات بجميع القطاعات وذلك ضمن خطة إستثمارية جديدة سيتم طرحها فى مختلف المستويات والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار من أبرزها إنشاء مدينة جديدة غرب النيل تقع على مساحة 4175 فدانا جنوب مدينة أسوان الجديدة ولها مخطط تفصيلى كامل سينفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقارى والذى سيقوم بإنشاء بنية تحتية لجميع المرافق العامة تمهيدًا لأن تضم هذه المدينة أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية ، علاوة على الخدمات الجماهيرية .


وأوضح أنه من ضمن الخريطة الاستثمارية أيضًا طرح المنطقة الصناعية بوادى هلال شرق مركز إدفو على مساحة 5115 فدانا لاستغلال الاحتياطات الهائلة من خام الفوسفات لإنتاج العديد من أنواع الأسمدة والأدوية وذلك بعد قيام مطور صناعى أيضًا بمد شبكات البنية الأساسية إليها .


ومن جانبهم أعرب مجموعة شباب رجال الأعمال استعدادهم للقيام بمشروعات وجذب فرص استثمارية واعدة فى ظل المناخ الاستثمارى الجديد الذى تشهده محافظة أسوان بفكر ورؤية تعكس السعى الجاد للقيادة التنفيذية فى توسيع قاعدة الإستثمار بالشكل الذى يتناسب مع مقومات وإمكانيات المحافظة .
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