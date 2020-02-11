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رياضة

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:01 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد رشاد
تحدث إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن مواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لفضائية القاهرة والناس: "الأهلي ناد كبير ويسير بشكل جيد هذا الموسم، نعاني من غيابات مثل إيزي وشوشة وإسلام عطية وبهاء مجدي وأحمد مسعود، منذ شهر تقريبًا طلبت الرحيل عن المصري لرفع الحرج عن مجلس الإدارة ولكن تم الرفض".

وأكمل: "محافظ بورسعيد تحدث معي وساندني في مهمتى مع المصري، لم أتمسك بالشرط الجزائي وعرضت أن أتنازل عن بعض مستحقاتي لكي أرحل، لم أشغل بالي بأن اسم حسام حسن يتردد دخل مجلس إدارة المصري".

واستكمل: "كنت الاختيار الأول لتدريب منتخب مصر، واتفقنا على كل شىء بما فيها الجهاز المعاون وتمت الموافقة على اختياراتي، ولكن في النهاية لم نتواصل من حيث الاستراتيجية".

وأوضح: "حدث تراجع في شىء معين يخص جهازي المعاون وأخذت قرارًا بالتراجع، محمد فضل بذل مجهودًا كبيرًا ولكنني لم أستطع التنازل عن شىء معين ،حسام البدري مدرب كبير ومنتخب مصر سيكون في أفضل حال".

واختتم: "مواجهة نهضة بركان المغربي في دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية مهمة، هو فريق كبير ولعب نهائي الموسم الماضي".
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