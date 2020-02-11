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فن

خطأ طبي .. تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة شويكار

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:16 ص
شويكار
شويكار
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قسم الفن
حالة كبيرة من الجدل سادت الوسط الفني بعد تردد أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، في الفترة الأخيرة بسبب تعرضها لخطأ طبي وخضوعها لعملية خاطئة، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج. 

وتعود واقعة الحادث الذي أثر على حركة الفنانة شويكار، لعدة سنوات بعدما سقطت في المنزل، وأصيبت بكسور في عظام الحوض والفخذ، أثرت على حركتها وأبعدتها عن العمل الفني بشكل قهري. 

من جهة أخرى، تداولت شهر يناير الماضي شائعات حول وفاة شويكار، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وهو الأمر الذي نفاه تمامًا كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز. 

ومن ناحيته أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى عضو مجلس الإدارة أن الفنانة القديرة شويكار بخير ولا صحة لما تم تداوله عن وفاتها.

كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد نفت لـ"صدى البلد" الشائعات التى انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.

وتابعت أن شويكار بصحة جيدة ومتابعة جيدة للأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية بل إنها تتابع الفنانات الشابات بشكل مستمر ولديها نظرة فنية ثاقبة.

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