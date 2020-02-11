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أخبار العالم

الثلوج تغطي بعض المدن العراقية.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
غطت الثلوج العديد من المناطق في العراق، وذلك مع استمرار المنخفض الجوي البارد الذي ضرب شمال ووسط العراق. 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لهطول الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المدن، بالإضافة إلى إقليم كردستان. 

وتسببت هذه الموجة من تساقط الثلوج، في تعطيل المدارس اليوم الثلاثاء في محافظتي دهوك والسليمانية، فيما أعلنت حكومة كردستان ومحافظة نينوي تعطيل العمل في المصالح الحكومية. 

وصرح المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيار عادل وفق ما نقلته الحرة: "يوم الثلاثاء سيكون عطلة رسمية في دوائر ومؤسسات الإقليم كافة بسبب موجة البرد وتساقط الثلوج". 

كما تسببت الثلوج المتساقطة بشل حركة المواصلات في العديد من الطرق الفرعية والرئيسية التي تربط محافظات الإقليم بعضها بعضًا.

هطول الثلوج في بغداد فجر هذا اليوم 🌨️🌨️🌨️🌨️⛄⛄⛄..🤲 اللهم أثلج صدور العراقيين بنصر قريب... pic.twitter.com/LotJws3Ssu
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