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تعليم

لأول مرة.. جامعة مصر تستضيف اجتماع جمعية الحاسبات والمعلومات العربية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:14 ص
الدكتور محمد العزازى
الدكتور محمد العزازى
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كريم ناصر

تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول اجتماع لجمعية الحاسبات والمعلومات العربية، المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، وهو حدث يتم لأول مرة في مصر من خلال كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.


وصرح الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنه من المقرر أن يقام الاجتماع في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن استضافة هذا الاجتماع يعد إنجازًا جديدا للجامعة، حيث تم اختيار كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتمثل جميع كليات الحاسبات والمعلومات المصرية، وذلك في اللجنة التنفيذية التي تتولى مهمة إدارة جمعية الحاسبات والمعلومات العربية وهي الجمعية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية ومقرها الأردن.


وقال الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر، إن أعضاء جمعية الحاسبات والمعلومات العربية هم من جميع كليات الحاسبات والمعلومات في الوطن العربي، ومن بينهم كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


جدير بالذكر أن جمعية الحاسبات العربية تقوم بأنشطة متعددة، من بينها إصدار 3 مجلات علمية محكمة ومعتمدة في الاسكوبس، كما تنظم مؤتمرا سنويا في إحدى العواصم العربية وجميع الأبحاث التي يتم قبولها وإقرارها في المؤتمر يتم تدوينها في الأسكوبس.


وقد أقيم المؤتمر السنوي لجمعية الحاسبات والمعلومات العربية الماضية بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 5  ديسمبر العام الماضى.

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