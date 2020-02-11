إقبال كبير من الناخبات على لجان مدرسة أبو الهول القومية بالجيزة

شهدت اللجان الانتخابية أرقام 8 و9 المقامة بمدرسة أبو الهول القومية المشتركة، إقبالا كبيرا من قبل الناخبات فى عملية التصويت ضمن الانتخابات التكميلية على المقعد الشاغر بمحافظة الجيزة، التى تجرى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11و 12 فبراير 202‪0.





بدأت عملية التصويت فى تمام الساعة 9 صباحا، وشهدت العملية الانتخابية انتظاما فى عملية التصويت فى ظل التيسيرات التى يقدمها رجال الأمن للناخبين.



