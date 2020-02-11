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منوعات

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:15 م
تمساح يهاجم سائح
تمساح يهاجم سائح
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عزة عاطف

يقوم المصورون المحترفون عادة بمغامرات خطيرة لالتقاط صورًا غريبة، فالصورة التي تراها لتمساح تحت الماء لا تعلم كم المخاطر التي عرض المصور نفسه لها لكي تظهر لك بهذا الشكل.


وحاول سائح في ولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل تقمص شخصية المصورين المحترفين بإقدامه على فعل غريب لالتقاط صورة من بين فكي التمساح، لكن جزاؤه لم يكن هينًا أبدًا.


والتقط مقطع فيديو لسائح قام بربط التابلت الخاص به بحبل بعدما وضعه داخل غطاء مضاد للماء (WaterProof)، ثم أنزله في بحيرة مكتظة بالتماسيح، وهو يتدلى من فوق الكوبري ليستطيع التقاط الصور وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.


وأشارت الصحيفة إلى أن أحد التماسيح لم يعجبه على ما يبدو الأمر فأمسك التابلت بين فكيه وجذبه بقوة من السائح، ليحطمه تمامًا، وهو ما جعل المرأة التي تلتقط الفيديو تصرخ من الفزع، كما تسبب هذا الأمر في حزن السائح بشدة على خسارته للتابلت نتيجة تهوره.

 

ويظهر في مقطع الفيديو أنه في المرة الأولى قبل تحطيم التابلت كليًا استطاع السائح إفلاته من فك التمساح، لكنه لم يتعلم من الدرس وأنزله مرة أخرى فهشمه الكائن المفترس محذرًا كل من حاول اقتحام خصوصيته وأصدقائه في البحيرة.
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