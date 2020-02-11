شاهد.. روبوت بشوارع نيويورك للكشف عن فيروس كورونا









وأوضح التقرير أن الروبوت أيضا يكشف عن أى أعراض تشير إلى الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أسئلة بسيطة يوجهها للمواطنين بالشوارع مثل "هل عانيت من الحمى في الأيام الثلاثة الأخيرة ".





وأكد التقرير أن الروبوت يتميز بالتفاعل مع الجمهور بعدة لغات وطوله حوالي متر ونصف ومزود بجهاز لوحي للتفاعل مع الجمهور.