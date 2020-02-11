شاهد.. روبوت بشوارع نيويورك للكشف عن فيروس كورونا

نشرت فضائية العربية تقريرا عن ابتكار ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإنسان آلي يساهم في الكشف عن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول ببلدة ووهان الصينية.
وأشار التقرير إلى أنه مع دخول أزمة انتشار كورونا الشهر الثاني ووفاة المئات وإصابة عشرات الآلاف، قامت الولايات المتحدة بتطوير روبوت خاص يعمل على توعية الجمهور، وحثهم على اتباع العادات الإرشادية للوقاية من كورونا.
وأوضح التقرير أن الروبوت أيضا يكشف عن أى أعراض تشير إلى الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أسئلة بسيطة يوجهها للمواطنين بالشوارع مثل "هل عانيت من الحمى في الأيام الثلاثة الأخيرة ".
وأكد التقرير أن الروبوت يتميز بالتفاعل مع الجمهور بعدة لغات وطوله حوالي متر ونصف ومزود بجهاز لوحي للتفاعل مع الجمهور.