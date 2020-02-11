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فن

محمد سامي يشارك جمهوره بصورة له مع زوجته مي عمر .. وروجينا تعلق .. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:11 م
محمد سامى و مى عمر
محمد سامى و مى عمر
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سيد احمد
نشر المخرج محمد سامى صورة له مع زوجتة الفنانة مى عمر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


علق محمد سامى قائلا " بحبك ❤ " وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحفظكم - احلى مى. 

وعلقت الفنانة روجينا " ربنا يسعدكم ويحفظكم ❤❤".

يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عددا من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بناؤه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تدور حولها أحداث العمل.


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Luv u ❤️

A post shared by Mohamed Sami (@directormohamedsami) on

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