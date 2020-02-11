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مرأة

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل أفضل كيك لـ عيد الحب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:52 م
كيك عيد الحب
كيك عيد الحب
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نهى هجرس
يعد عيد الحب من المناسبات العالمية، والتى يفضل العديد من الأشخاص الأحتفال، ولكن الكثير منهم لا يستطيعون الأحتفال فى الخارج، أو يفضلون الأحتفال فى المنزل بشكل بسيط، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك عيد الحب على طريقة الشيف الشربينى بخطوات بسيطة.

مقادير كيكة قلب لعيد الحب:-
- 10 بيضات
- 250 جرام سكر
- 350 جرام دقيق
- رشة ملح
- 10 جرام محسن كيك
- 8 جرام بيكنج بودر
- 5 جرام فانيليا
- فراولة
- كريمة مخفوقة
- لون احمر 

طريقة تحضير كيكة قلب لعيد الحب
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا في العجان حتى يكتسب قوام كريمي

* يخلط الدقيق مع الملح و البيكنج بودر مع محسن الكيك

* يضاف الخليط الجاف الى العجان و يخلط حتى تتجانس المكونات

* يرفع الخليط في قالب فرن على شكل قلب مدهون زبدة و دقيق و يدخل الفرن حتى ينضج الكيك تماما

* يرفع الكيك و يحشى بالكريمة المخفوقه و قطع الفراولة

* يزين بالكريمة المخفوقة الملونة باللون الأحمر مع الفراولة بالهنا

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طريقة أخى لعمل كيك عيد الحب

مقادير كيكة عيد الحب:-
- 8 بيضات
- 2 كوب سكر
- 1 و نصف كوب زيت 
- ثلاثة أرباع كوب حليب
- فانيليا
- رشة ملح
- بشر برتقال
- بيكنج بودر
- 3 كوب دقيق
- فراولة
- كريم شانتيى 

طريقة تحضير كيكة عيد الحب
* اخلطي البيض مع السكر والزبدة والحليب حتى يذوب السكر تماما وتحصلي على خليط متجانس

* اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر مع الفانيليا ورشة الملح وبشر البرتقال

* اضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس

* صبيها في قالب الكيك المدهون بالزبدة وادخليها فرن ساخن حتى تنضج

* اخرجيها من الفرن وزينيها بالفراولة والكريم شانتيى

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