تكلفة بسيطة.. طريقة عمل أفضل كيك لـ عيد الحب

يعد عيد الحب من المناسبات العالمية، والتى يفضل العديد من الأشخاص الأحتفال، ولكن الكثير منهم لا يستطيعون الأحتفال فى الخارج، أو يفضلون الأحتفال فى المنزل بشكل بسيط، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك عيد الحب على طريقة الشيف الشربينى بخطوات بسيطة.





مقادير كيكة قلب لعيد الحب:-

- 10 بيضات

- 250 جرام سكر

- 350 جرام دقيق

- رشة ملح

- 10 جرام محسن كيك

- 8 جرام بيكنج بودر

- 5 جرام فانيليا

- فراولة

- كريمة مخفوقة

- لون احمر





طريقة تحضير كيكة قلب لعيد الحب

* يخفق البيض مع السكر والفانيليا في العجان حتى يكتسب قوام كريمي





* يخلط الدقيق مع الملح و البيكنج بودر مع محسن الكيك





* يضاف الخليط الجاف الى العجان و يخلط حتى تتجانس المكونات





* يرفع الخليط في قالب فرن على شكل قلب مدهون زبدة و دقيق و يدخل الفرن حتى ينضج الكيك تماما





* يرفع الكيك و يحشى بالكريمة المخفوقه و قطع الفراولة





* يزين بالكريمة المخفوقة الملونة باللون الأحمر مع الفراولة بالهنا





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