ننسق للرد على الهجوم.. وزير الخارجية الأمريكي يدعم تركيا ضد سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تنسق مع تركيا للرد على ما وصفه بـ"الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية، من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سوريا".





وقدم "بومبيو"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العزاء إلى أسر العسكريين الذين قتلوا أمس بالهجوم في منطقة إدلب، قائلًا "يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا".





وأوضح "بومبيو"، أنه أرسل الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا إلى أنقرة من أجل "تنسيق الخطوات ردا على هذا الهجوم المزعزع للاستقرار"، حسب وصفه.





وختم وزير الخارجية الأمريكية حديثه، بالقول إن "على الولايات المتحدة دعم تركيا باعتبارها حليفا في الناتو".





وتصاعد التوتر بين الجيش السوري والتركي على خلفية تقدم الأول في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد. وتتهم تركيا السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، بشن هجمات مستمرة على العسكريين الأتراك في المنطقة وخرق اتفاق سوتشي حول الهدنة هناك.





وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في "قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري" على نقطة مراقبة للجيش التركي في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.