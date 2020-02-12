أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

بعد سيتروين وبيجو ونيسان و ميتسوبيشي انضمت فولكس فاجن لسباق التخفيضات على الأسعار الذي انطلق خلال الفترة الماضية حيث أعلنت تخفيض أسعار سيارتها تيجوان في مصر بنسب جيدة جعل السيارة تعود إلى دائرة المنافسة من جديد في ظل تخفيضات موديلات أخرى منافسة لها.



tiguan



volkswagen tiguan







وتأتي السيارة tiguan بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي يولد قوة 150 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك DSG من 6 سرعات وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم في الساعة.

وأعلنت الشركة أن أسعار السيارة tiguan انخفضت كالتالي :

تيجوان





P1 volkswagen tiguan بسعر 529 ألف جنيه بدلًا من 555 ألف جنيه بخصم 26 ألف جنيه

P2 volkswagen tiguan بسعر 579 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه بخصم 26 ألف جنيه

P3 volkswagen tiguan بسعر 639 ألف جنيه بدلًا من 695 ألف جنيه بخصم 56 ألف جنيه.













volkswagen tiguan 2020

