تأهيل أعضاء التدريس بجامعة السويس على برنامج مودة

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ،فريق برنامج "مودة'' المكلف بتدريب أعضاء هيئة التدريس تمهيدا لتوجيه وتأهيل الشباب المقبل على الزواج للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية .

واصطحب رئيس جامعة السويس ، أعضاء الفريق لمقر التدريب يرافقه الدكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة و رحب الشرقاوي بالحضور موضحا أن برنامج مودة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ، التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر الشباب السادس من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على بنيان الأسرة المصرية التي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي لأفراد الكيان المصري لاسيما الشباب الذي يعد قاطرة التنمية والتقدم وأساس بناء الدولة .

كما اشار الشرقاوي الى أهمية هذا البرنامج نظرا لزيادة معدلات الطلاق بين الأسر في المجتمع المصري ، حيث وصلت الى معدلات خطيرة ، الأمر الذي يجعل إعداد برامج مكثفة ، وعلى يد متخصصين أكفاء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أمرا ملحا في الوقت الراهن .

ومن جانبها فقد وجهت رندا فارس،مدير مشروع "مودة" الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه الشخصي بتوفير كافة الإمكانات لنجاح التدريب .

وقد أشارت الى أن زيادة نسبة الطلاق لاسيما في أول ثلاث سنوات من عمر الارتباط بين الزوجين التي لها أسباب متعددة أهمها سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، كما أوضحت أن الفئة المستهدفة بالتدريب هي الشباب من عمر ١٨ الى ٢٢ عام بالإضافة إلى المجندين في القوات المسلحة .

ثم بدأت جلسة التدريب الأولى للمدرب الدكتور محمد فوزي والي المدرب الرئيسي للبرنامج والأستاذ بجامعة دمنهور . ومن المقرر استمرار فعاليات التدريب على مدار يومين