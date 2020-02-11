حسن شاكوش يروي تفاصيل حصوله على الدرع الذهبي من اليوتيوب.. شاهد

حل المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية « بنت الجيران »، ضيفا على برنامج «نفسنة» على

فضائية «القاهرة والناس» ليكشف حالة الجدل التي أحدثتها اغنيته «بنت الجيران» الأكثر استماعا علي موقع التواصل الاجتماعي.





وكشف « حسن شاكوش » عن أسرار نجاح أغنية «بنت الجيران» التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.





وقال «حسن شاكوش» إنه حصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب مكتوب عليه «شاكوش مصر»، مؤكدا أنه لا يهتم بالشائعات التي يتم تناولها السوشيال ميديا حول خلافاته مع زملائه وأبرزهم حمو بيكا.



