AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن شاكوش يروي تفاصيل حصوله على الدرع الذهبي من اليوتيوب.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:24 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
حل المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران»، ضيفا على برنامج «نفسنة» على فضائية «القاهرة والناس» ليكشف حالة الجدل التي أحدثتها اغنيته «بنت الجيران» الأكثر استماعا علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف «حسن شاكوش» عن أسرار نجاح أغنية «بنت الجيران» التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.

وقال «حسن شاكوش» إنه حصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب مكتوب عليه «شاكوش مصر»، مؤكدا أنه لا يهتم بالشائعات التي يتم تناولها السوشيال ميديا حول خلافاته مع زملائه وأبرزهم حمو بيكا.

وكشف «حسن شاكوش» عن أسرار النجاح الكبير "لبنت الجيران التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين فقط وحصوله على درع يوتيوب الذهبي لتخطي متابعيه عدد المليون متابع.

وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت علي أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب بنت الجيران .. حسن شاكوش الثاني على الساوند كلاود عالميا ومتصدر تويتر .. صور

سر تسميته بـ شاكوش.. 8 معلومات لا تعرفها عن مطرب بنت الجيران

سقف في المقدمة.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية المتصدرة تريند يوتيوب

بالصور.. كواليس وأسرار "بنت الجيران "مع حسن شاكوش في "نفسنة" مساء اليوم

جريمة وسطو أدبي.. أيمن بهجت قمر يفتح النار على حسن شاكوش بسبب بنت الجيران

حسن شاكوش يكشف ‏حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا .. فيديو

ترشيحاتنا

حكم أكل النعام وذبحها؟.. و8 فوائد لـ لحمها.. المفتي السابق يجيب

بدون أدوية.. عادة يومية تحميك من الإصابة بـ كورونا أو أي فيروس معدي

نفس يوم مواجهة الأهلى وصن داونز.. مرتضى منصور: الزمالك يتمسك بمواجهة الترجي يوم 29 فبراير

هل يجوز أداء سجدة التلاوة بدون وضوء ؟.. قولان للعلماء.. والإفتاء تحسم الجدل

فيروس كورونا يهدد ثلثي سكان العالم.. تفاصيل صادمة

الداخلية: مصرع 17 إرهابيا بشمال سيناء قبل تنفيذهم عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور