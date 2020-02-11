بمناسبة الفلانتين.. جوري تطرح "حالة حلوة".. فيديو

طرحت المطربة جوري، أغنيتها الجديدة "حالة حلوة"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الفلانتين، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق عبدالجابر، جيتار مصطفى نصر، ماستر امير محروس.

وتعتبر "حالة حلوة" الأغنية الأولى جوري، وهي زوجة الموزع الموسيقي الشهير طارق عبد الجابر، ومن المنتظر أن تطرح عدد آخر من الأغنيات خلال الفترة المقبلة .

وكانت كلمات الأغنية كالتالي: "كل ماافكر بس إنك هاتسيبني بخاف من الوحدة،أصل أنا واحدة مابتعرفش تعيش في حياتها الا بيك، كل ده علشان أنت محسسني إني بنتك وساعات اختك،ووقت الحب أنا ببقى حبيبتك وعايشه ليك، كل حاجة حلوة أنت معيشني فيها، والكلمة اللي قبل مااقولها بتسبقني بيها، ده أنت حتى شايف اللي اللي بفكر فيه، عارف ليه دايما بخاف لو يوم تسيبني" .