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رياضة

اخبار الأهلي.. تجهيز بادجي.. كاف ينهي أزمة مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده؛ لتجهيزه للمشاركة في مباراتي المصري والزمالك.


بدأت بوادر أزمة تفرض نفسها بشأن لقائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى امام صن داونز والزمالك أمام الترجي والمقرر إقامتهما بنهائة الشهر الجارى بالقاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " " بشكل رسمي موعد مباراة الأهلى وصن داونز المقرر إقامتها فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي  جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء في ملعب التتش.

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتخصيص صرف مبلغ وقدره 600 الف جنيه للاعب مؤمن زكريا  مساهمة من القلعة الحمراء في علاجه.


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