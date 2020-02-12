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رياضة

فتح الله عن فوز بيراميدز: مهم جدًا.. ومندهش من تصريحات نور الدين.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:28 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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إسماعيل محمود
عبّر محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه أمس الثلاثاء على نظيره نادي المقاولون العرب في الدوري المصري.
 وقال "فتح الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "فوز مهم للغاية خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي بالدوري". 

وأردف: واجهنا فريقاً محترماً، الفوز جاء بعد إيقاف أيضًا خمسة لاعبين مهمين بالنسبة لنا.

 وأكد: لاعبو بيراميدز ظهروا بشكل جيد في المباراة.. والحماس كان يسيطر على اللاعبين منذ اللحظة الأولى.
 
وواصل: مكسب لنا ايضا عودة بعض اللاعبين، مثل عبد الله السعيد ومحمد فاروق ومحمد فتحي وغيرهم. 

وأكمل : إمكانيات بيراميدز تضعه في مكانة أفضل من ذلك، أضعنا نقاطاً كثيرة بسبب سوء التوفيق، فضلاً عن تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة، مما تسبب في بعض التشتيت، ولكن نسعى لإنهاء الدور الثاني بشكل أفضل وفي مركز يليق بنا وبإمكانيات نادينا.

يذكر أن نادي بيراميدز قد انتصر اليوم على نادي المقاولون العرب بهدفين نظيفين، ليصعد للمربع الذهبي في الدوري.

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