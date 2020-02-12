مشكلة تمنع محمد صلاح من اللعب بـ أوليمبياد طوكيو.. تعرف عليها

تحدَّث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي عن عائق يواجه محمد صلاح نجم ليفربول في حال موافقته للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.





وقال "غريب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير: "بكل شفافية هذا الأمر صعب للغاية وفي حالة موافقة صلاح على المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد سيكون عليه بذل جهد كبير لإقناع ليفربول بذلك".





وأضاف خلال تصريحاته "إذا استمرت نسب مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي قليلة فيما تبقى من مسابقة الدوري، سأكون مضطرًا لاختيار 3 لاعبين بالكامل فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية".



