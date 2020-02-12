رسالة خاصة من مرتضى منصور لمسئولي الـ كاف.. تعرف عليها

وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ وذلك بسبب موقفهم مع الزمالك في أزمة السوبر الأفريقي.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك انه يوجه الشكر الي الاتحاد الافريقي ومسئوليه خاصة عقب استدعائهم لمسئول قطري لأحد اجتماعاتهم بالمغرب.





وشدد مرتضى منصور على أن الاتحاد الأفريقي أحضر مسئولاً قطريًا لاجتماعه بالمغرب، وحصلوا منه على ضمانات لحماية بعثة نادي الزمالك في الدوحة.



