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رياضة

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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نور عادل
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، هجوما ناريا على رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وذلك بسبب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري.

وطالب مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها ان تقام يوم 24 من الشهر الجاري عقب مواجهة السوبر المصري.

ووجه مرتضى منصور حديثه لـ عمرو الجنايني :" انت عايز تموت العيال؟!، ازاي يبقى راجعين من مباراة السوبر المصري يوم 22 فبراير، ونلعب مباراة قمة يوم 24".

وشدد رئيس نادي الزمالك على أنه يجب تأجيل مباراة القمة، وعدم الخضوع لضغوطات النادي الأهلي، مؤكدًا أن الطرفين متضرران من إقامة المباراة في هذا الموعد.

ويتواجد نادي الزمالك بالوقت الحالي في قطر؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في اطار السوبر الافريقي يوم الجمعة المقبل.
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