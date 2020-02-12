مرتضى منصور يتهم الأهلي بـ اختلاق الأزمات.. تعرف على السبب

اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي بافتعال الأزمات والمشاكل؛ وذلك بسبب رغبة الفريق الأحمر في خوض مواجهته أمام صن داونز باستاد القاهرة.





وأرسل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية خطابا رسميا الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحدد فيه يوم 29 فبراير الجاري موعدًا لخوض مباراة الذهاب في دور ربع النهائي أمام صن داونز باستاد القاهرة الدولي وبحضور جماهيري، وهو الأمر ذاته الذي طالب به نادي الزمالك.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية بقناة نادي الزمالك أنه أول من حدّد موعد مباراته وملعب مواجهة فريق الزمالك امام الترجي التونسي قبل النادي الأهلي.





وأضاف: "اخترنا اللعب وحصلنا على موافقة من الاتحاد الأفريقي واستاد القاهرة بخوض مباراتنا أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 29".



