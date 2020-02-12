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رياضة

اللهم قوي إيمانك.. محمد صلاح يداعب كهربا على إنستجرام

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب مباراة طلائع الجيش، أمس الأول، الإثنين.

وعلَّق محمود عبد المنعم "كهربا"، على الصورة "حتى وان كان طريق الحلم صعباً.. لا تستسلم أبدا، لا تقف، لا تيأس، فالذي خلق الطريق الصعب؛ قد خلق فيك القوة على اجتيازه، إن الله على كل شيء قدير".

ورد الفرعون المصري محمد صلاح مداعبًا كهربا: "اللهم قوي إيمانك" مع "إيموشن ضحك"، قبل أن يرد عليه نجم الأهلي: "نسيت أقولك مش أنا خدت المركز الأول في الأخلاق.. أخويا يا فخر العرب".

وكانت الأيام الماضية شهدت تطورات جديدة، بعدما تلقى الأهلي إخطارا من "فيفا" عن طريق الجبلاية، يُطالبه بالرد على شكوى الأبيض، بشأن رحيل كهربا من القلعة البيضاء الصيف الماضي إلى أفيس البرتغالي" دون موافقته، قبل أن يعود للدوري المصري مجددا عن طريق بوابة الأهلي في يناير الماضي.

اللهم قوي إيمانك.. محمد صلاح يداعب كهربا على إنستجرام
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