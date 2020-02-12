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رياضة

الخطأ وارد.. تعليق مثير من جمال الغندور على أداء إبراهيم نور الدين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:48 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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ياسمين تيسير
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن رأيه فى أداء الحكام المصريين في مباريات الدوري المصري الممتاز خاصة عقب الهجوم عليهم خلال الفترة الأخيرة .
وأكد جمال الغندور في تصريحات لـ قناة "إم بي سي مصر" أن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز كان جيدًا مشددًا على أنه حكم مميز ويمتلك خبرات كبيرة 

وأضاف جمال الغندور ان محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والاسماعيلي "جيد جدا " وأدار المباراة بشكل رائع وجيد. 

وتابع أن الجميع يجب أن يدعم الحكم المصري خاصة ان بعض القرارات تعتمد على الصورة التي لم تكن واضحة بشكل كبير.

أما عن اتهام ابراهيم نور الدين بارتكابه العديد من الاخطاء فأكد أن الحكام العالميين أيضا يتخذوا قرارات مصيرية خاطئة مشددا على أن الخطأ وارد.
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