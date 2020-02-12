AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. عمرو دياب يطرح ألبوم سهران اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:02 ص
محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار المفصول
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 


نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له، منذ قليل، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.


تجري الفنانة آمال ماهر، البروفات النهائية برفقة الفرقة الموسيقية إستعدادًا لإحياء عيد الحب يوم 14 فبراير الجاري على خشبة مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي بـ القاهرة الجديدة.


يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سهران" اليوم الأربعاء، حيث أعلن منذ فترة، طرحه في هذا الموعد.


تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل عيد الحب اليوم الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية  بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا حيث نفذت تذاكر الحفل فور طرحها.



شاركت الفنانة رحمة حسن، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفاذ تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام بدار الأوبرا المصرية

عيد الحب يجمع آمال ماهر وتامر عاشور وماجد المهندس في القاهرة الجديدة

آمال ماهر تجري بروفات حفل عيد الحب وتستعد لطرح «ماتسبنيش»

ترشيحاتنا

رشوان توفيق: «المال والبنون» من أعظم الأعمال الدرامية في التليفزيون.. فيديو

أحمد رؤوف يفجر مفاجأة حول توقيعه للنادي الأهلي.. فيديو

«المركزي للمحاسبات» يناشد نقيب العلميين المعزول برد مليون و750 ألف جنيه.. صور

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

بطل الكونفيدرالية.. نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء.. فيديو

لا غنى عنه.. احصلي على شعر كثيف بمكون من مطبخك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور