أخبار الفن| محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. عمرو دياب يطرح ألبوم سهران اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:







نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له، منذ قليل، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.









تجري الفنانة آمال ماهر، البروفات النهائية برفقة الفرقة الموسيقية إستعدادًا لإحياء عيد الحب يوم 14 فبراير الجاري على خشبة مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي بـ القاهرة الجديدة.









يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سهران" اليوم الأربعاء، حيث أعلن منذ فترة، طرحه في هذا الموعد.









تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل عيد الحب اليوم الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا حيث نفذت تذاكر الحفل فور طرحها.











