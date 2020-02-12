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فن

رجاء الجداوي تطعم نجلاء بدر الفراولة.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:07 ص
نجلاء بدر ورجاء الجداوي
نجلاء بدر ورجاء الجداوي
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آيه عاطف
هنأت نجلاء بدر، الفنانة رجاء الجداوي، على تكريمها من قبل مهرجان أسوان الدولي للمرأة على طريقتها الخاصة.

ونشرت نجلاء بدر، فيديو طريف، جمعها بكل من "رجاء الجداوي، وداليا مصطفى، وإنجي علي"، عبر حسابها على "انستجرام"، حيث قامت رجاء الجداوي بإطعامها الفراولة، وعلقت على الفيديو قائلة :"احلى فراولاية الفنانة رجاء الجداوي . مبروووك التكريم يا حبيبتنا كلنا".

يذكر أن شاركت الفنانة نجلاء بدر، في العديد من الأعمال الفنية الهامة من بينها :" مسلسل كلبش 2، ولدينا أقوال أخرى، وأمر واقع، و30 يوم، وغيرها من الأعمال.

كما تخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان.

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