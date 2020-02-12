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فن

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:43 ص
جانا عمرو دياب
جانا عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت جنى ابنة الفنان عمرو دياب صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك مع صديقتها داخل سيارة. 

وعلقت جنى على الصور قائلة: "مع صديقتى ديامانتيت".

وتلقت جنى عديدا من التعليقات الإيجابية على الصورة والتى اشتعلت السوشيال ميديا، ولعل من أبرزها "الجمال كله" وحلوة انتى وصديقتك". 

جنى عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT"، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

ونشر الهضبة عمرو دياب صورة جديدة له بصحبة ابنته جنى دياب وعلق قائلا: قلبى جوجو.

وظهر دياب في الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام وهو بجانب ابنته ويرتديان ملابس كلاسيكية.
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