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أخبار العالم

دبلوماسي روسي: غالبية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ترغب في مواصلة الحوار مع موسكو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد مدير إدارة التعاون في عموم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس أن غالبية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدرك عدم جدوى عزل روسيا وضرورة مواصلة الحوار مع موسكو.
وقال كوبرينيتس، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "إن الشيء الوحيد، الذي برهنت عليه جلسة الجمعية هو إدراك الأغلبية عبث وعدم جدوى عزل روسيا وضرورة مواصلة الحوار معنا"، وأضاف "لقد تم تأكيد قرارات جلسة الجمعية هذا الشهر، والتي أعادت حقوق الوفد الروسي". 
يُذكر أن الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عُقدت نهاية يناير الماضي في ستراسبورج، وكانت ناجحة بالنسبة إلى روسيا، وبهذا الشأن قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي في وقت سابق "رغم كل القضايا الإشكالية حولنا كانت هذه الدورة ناجحة".

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