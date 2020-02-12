طلب إحاطة ضد وزيرة الصحة للفشل في مواجهة تدني استراحات الأطباء

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فشل خطة وزارة الصحة فى علاج تدني استراحات الأطباء بجميع مستشفيات مصر.





وقالت إن الطبيب يحتاج إلى راحة معنوية قبل المادية كي يستطيع تحمل مشاق مهنة الطب، والتي تجبر الطبيب على العمل لمدد تتجاوز الــــ 17 ساعة يوميا، وأبسط حقوقهم المعنوية وجود استراحات للأطباء تليق بهم، فالاستراحات المخصصة لهم غير آدمية، بلا إمكانيات تذكر، ما يجعل الحياة فيها غير آدمية، ومهينة وقاسية ولا تحترم طبيعة عملهم.





وأكدت أن استراحات الأطباء غير إنسانية، فهي عبارة عن غرف بلا أي إمكانيات، أو أثاث، سوى أسرّة متهالكة، وحمامات غير آدمية، كما أنه حينما شعرت وزارة الصحة بهذه المأساة، وحاولت حل هذه المشكلة، فشلت فى طريقة العلاج بل وأصبحت الوزارة جزء من المشكلة.





وأوضحت: "قامت وزيرة الصحة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة لتقييم مسابقة اختيار أفضل تصميم لسكن الأطباء، وحددت دورها فى اختيار أفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية، يضع تصورًا للتصميم الداخلي لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمي، استرشادًا بالمعايير الدولية، وبعد إعلان المسابقة قد انتهي الأمر، وغلت الوزارة يدها عن الموضوع، ولم يتحرك ساكنا، ولم يتم تنفيذ ترميم اى استراحة من استراحات الأطباء".



