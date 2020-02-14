3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية دون أي متاعب

- سكراب الطماطم لتنظيف البشرة وازالة الاسمرار





ونقدم لكم فى هذا التقرير 3 وصفات طبيعية قادرة على علاج الكثير من مشاكل البشرة الدهنية دون أي متاعب وفقا لما جاء في موقع "boldsky" .



ماسك زبدة الشيا وجل الصبار



مكونات ماسك زبدة الشيا وجل الصبار :

ملعقة زبدة شيا

ملعقة جل صبار

طريقة عمل ماسك زبدة الشيا وجل الصبار:

- اخلطي المكونات معا جيدا حتى نحصل على عجينة سميكة.

- أضيفي 1-2 قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى القناع واخلطه جيدًا.

سكراب الطماطم والسكر



مكونات سكراب البشرة الدهنية:

شرائح الطماطم

سكر "غير مطحون"



طريقة عمل سكراب البشرة الدهنية:

- تقطع الطماطم إلى شرائح و اغمسي الشرائح في السكر وابدأي في فرك الشرائح على الوجه والجسم.

- انتظرى القليل من الوقت ثم اشطفي بماء بارد.

- إذا كانت بلورات السكر قاسية على البشرة قومي بنقعها في عصير الطماطم مسبقًا.



سكراب العسل ودقيق الأرز

وتحتوى معظم مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة على نسبة من الدهون مما يجعلها غير مناسبة لصاحبات البشرة الدهنية التى تمتلك كمية كبيرة من الدهون الطبيعية والتى اذا تم وضع هذه المستحضرات عليها تسببت فى ظهور مشاكل عديدة كالمسام الواسعة.



وإليك خطوات عمل ماسك العسل والأرز للعناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها دون أى مشاكل جانبية .

مكونات سكراب العسل ودقيق الأرز:

ملعقة عسل نحل

ملعقة دقيق الارز



طريقة عمل سكراب العسل ودقيق الارز :

- مزيج العسل ومسحوق الأرز جيدا لعمل سكراب البشرة.

- يعمل هذا المقشر بشكل أفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.



- وزعى هذا الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة، واغسلي الوجه بالماء البارد.تعانى صاحبات البشرة الدهنية من ظهور مشاكل عديدة فى البشرة نتيجة إفراز كميات كبيرة من الدهون التى تسبب الكثير من المشاكل ابرزها الاسمرار والحبوب مما يجعلها بحاجة لسكراب قادر على تفتيح وتنظيف وتجديد البشرة الدهنية.وإليك اهم خطوات عمل سكراب لتفتيح وتنظيف وتجديد خلايا البشرة الدهنية من خلال تقشيرها وازالة الطبقات الميتة وإزالة التان.