ماسك زبدة الشيا والكاكاو لجميع أنواع البشرة

نقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو الذى يجعل البشرة أكثر إشراقا و توهجا وهو مناسب لمختلف أنواع البشرة وفقا لما ذكره موقع "boldsky "
مكونات ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
كمية من زبدة الشيا
مسحوق الكاكاو
زيت طبيعى " حسب الرغبة"
خطوات عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
- امزج كمية متساوية من مسحوق الكاكاو مع زبدة الشيا وإضافة بعض الكريمة الطازجة.
- اخفقى كل المكونات معًا واصنعي عجينة سميكة ، وإذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة زيت طبيعى أساسي " حسب الرغبة".
- ضع هذا الخليط على الوجه واغسله بالماء البارد.
- استخدمى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع للحصول على بشرة رائعة الجمال.
مكونات ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
كمية من زبدة الشيا
مسحوق الكاكاو
زيت طبيعى " حسب الرغبة"
خطوات عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
- امزج كمية متساوية من مسحوق الكاكاو مع زبدة الشيا وإضافة بعض الكريمة الطازجة.
- اخفقى كل المكونات معًا واصنعي عجينة سميكة ، وإذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة زيت طبيعى أساسي " حسب الرغبة".
- ضع هذا الخليط على الوجه واغسله بالماء البارد.
- استخدمى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع للحصول على بشرة رائعة الجمال.