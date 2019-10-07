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ماسك زبدة الشيا والكاكاو لجميع أنواع البشرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:53 م
ماسك زبدة الشيا والكاكاو
ماسك زبدة الشيا والكاكاو لجميع أنواع البشرة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو الذى يجعل البشرة أكثر إشراقا و توهجا وهو مناسب لمختلف أنواع البشرة وفقا لما ذكره موقع "boldsky "

مكونات ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
كمية من زبدة الشيا
مسحوق الكاكاو
زيت طبيعى " حسب الرغبة"
خطوات عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو :
- امزج كمية متساوية من مسحوق الكاكاو مع زبدة الشيا وإضافة بعض الكريمة الطازجة.
- اخفقى كل المكونات معًا واصنعي عجينة سميكة ، وإذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة زيت طبيعى أساسي " حسب الرغبة".
- ضع هذا الخليط على الوجه واغسله بالماء البارد.
- استخدمى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع للحصول على بشرة رائعة الجمال.
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