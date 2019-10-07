ماسك زبدة الشيا والكاكاو لجميع أنواع البشرة

نقدم لكم طريقة عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو الذى يجعل البشرة أكثر إشراقا و توهجا وهو مناسب لمختلف أنواع البشرة وفقا لما ذكره موقع "boldsky "



مكونات ماسك زبدة الشيا والكاكاو :

كمية من زبدة الشيا

مسحوق الكاكاو

زيت طبيعى " حسب الرغبة"

خطوات عمل ماسك زبدة الشيا والكاكاو :

- امزج كمية متساوية من مسحوق الكاكاو مع زبدة الشيا وإضافة بعض الكريمة الطازجة.

- اخفقى كل المكونات معًا واصنعي عجينة سميكة ، وإذا لزم الأمر ، يمكنك إضافة زيت طبيعى أساسي " حسب الرغبة".

- ضع هذا الخليط على الوجه واغسله بالماء البارد.

- استخدمى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع للحصول على بشرة رائعة الجمال.