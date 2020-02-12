مانشستر سيتى على تويتر: لو الظروف هتسخف سقف.. ورامى جمال يرد بشجع الليفر

علق الحساب الرسمي للنادى الإنجليزى مانشستر سيتى، على صورة لمدرب الفريق بيب جوارديولا، بأغنية "سقف"، وهى الأغنية التي طرحها رامى جمال بطريقة الفيديو كليب قبل يومين، مع شركة "نجوم ريكوردز" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.





ونشر حساب "مانشستر سيتى"، صورة لجوارديولا، وهو يصفق، وعليها تعليق "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف .. إوعى توقف"، وقامو بعمل إشارة إلى النجم رامى جمال على تويتر.





رامى جمال، رد على مجاملة مسئول حساب مانشستر سيتى من خلال التعليقات قائلا: "برغم إني مشجع لليڤر طبعًا علشان صلاح .. إلا إني كنت بشجعكم قبل ما يروح انتو عارفين الحب بقى .. إلا إني عارف وبتمني إنكم تعدو المرحلة دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف".

كليب سقف حقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة خلال الأيام الماضية، عبر قناة "نجوم ريكوردز"، وشارك في الأغنية النجوم من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل انجى على وإبراهيم فايق و هانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

البوم "أنا لوحدى" من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.