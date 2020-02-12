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فن

رفع فيلم دماغ شيطان من دور العرض لقلة إيراداته

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:00 م
دماغ شيطان
دماغ شيطان
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محمد نحلة

قررت بعض دور العرض السينمائى رفع فيلم "دماغ شيطان"، لقلة إيراداته، التي لم تتجاوز الـ80 ألف جنيه بعد أكثر من 20 يوما فى دور العرض. 


فيلم "دماغ شيطان" من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني.


ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف منهم مي فخري، وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج كل من أيمن وأحمد عبد الباسط.


وتدور أحداث الفيلم حول تعرض أسرة لحادث كبير نري كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.

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