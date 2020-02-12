قبل ساعات من إغلاق باب التصويت.. إقبال كثيف على التصويت باللجان الانتخابية في ملوى

قبل ساعات من اغلاق باب التصويت فى اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز ملوى جنوب المنيا بعد خلو المقعد لوفاة النائب احمد شرموخ، شهدت اللجان اقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى ادلاء اصواتهم بالانتخابات التى يتنافس فيها 7 مرشحين.





وواصلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن برئاسة النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمنيا، وبحضور الدكتور زين الاطناوى امين التنظيم ، ووليد عبد القوى امين مساعد التنظيم ، ووائل اسماعيل امين مركز ملوى، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز عملها منذ بدء العملية الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات والإجابة على أى استفسار.





ورصدت غرفة العمليات خلال اليوم الثانى ، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين من مختلف الفئات العمرية وخاصة بالقرى التابعة لمرشح الحزب والتى ترغب فى حسم النتيجة من المرة الاولى دون اللجوء الى الاعادة .





كما قامت الامانات النوعية التابعة للحزب بالمحافظة بعقد اجتماعا بالامناء النوعيين بالمركز لحثهم على ضرورة العمل على حشد المواطنين وخروجهم للادلاء باصواتهم وكذلك تفقد ومتابعة سير العملية الانتخابية.





يشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا و 153 لجنة فرعية .