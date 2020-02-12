3 هواتف جديدة من سامسونج: اِعرف موعد إطلاقها وأسعارها.. فيديو

أعلنت شركة سامسونج SAMSUNG، عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، عن إطلاق أحدث هواتفها Galaxy S20، Galaxy S20 Plus، و Galaxy S20 Ultra.





تقنيا، قامت شركة سامسونج Samsung بإضافة شبكة الجيل الخامس 5G على هذه الهواتف، حيث يعمل كل هاتف من الهواتف الثلاثة بشبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.





وأشار موقع "ذا فيردج" التقني أن الهواتف الثلاثة سوف يتم طرحها في 6 مارس المقبل، بأسعار تتراوح بين 999.99 دولار (15,729.34 جنيه مصري) و 1,599.99 دولار (25,169.44 جنيه مصري)، ومن المنتظر أن يبدأ حجز الهواتف يوم 21 فبراير الحالي.





وأوضحت "ذا فيردج" أن شركة سامسونج عن إعلانها عن طرج الهواتف الثلاثة تريد إرسال رسالة أنه لا يوجد مواصفات لا يمكن تجاوزها، تتمتع الشاشات بمعدلات تحديث عالية تبلغ 120 هرتز وأكبر من أي وقت مضى، حيث تأتي البيانات بسرعات 5 جيجا، كما أن تصوير الكاميرات أعلى احترافية، والبطاريات أكبر.





تفتقر كاميرا S20 مقاس 6.2 بوصة إلى mmWave 5G كما أن كاميرته تعتبر الأقل احترافية، في حيت إن الهاتف S20 Plus يبلغ عرضه 6.7 بوصة، وهو ما يجعل التصوير أفضل وكذلك موجات mmWave.

وأخيرا، يعد هاتف S20 Ultra ضخما عند 6.9 بوصة، مع نظام كاميرا كبير ومعقد.





وبعد سنوات من محاولات شركات صناعة الهواتف الذكية الأندرويد للحاق بسامسونج، إلا أن العملاق الكوري أعلن أن 2020 سوف تشهد أفضل هواتف الأندرويد على الإطلاق.



