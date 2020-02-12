حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

انفعل الإعلامي تامر أمين على الهواء بسبب لعبة منتشرة بين الطلاب فى المدارس فى تلك الأيام وعواقبها كارثية.





وتابع الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذه اللعبة خطيرة جدا وتؤدي الى أمراض خطيرة جدا للطلاب وهم لا يعرفون ذلك.





وأضاف تامر أمين، أن انتشار لعبة "تيك توك" فى المدارس تسبب أضرارا بالغة جدا بين الطلاب، موضحا أنه يجب إيقاف تلك اللعبة باقصى سرعة لتجنب وقوع كوارث فى المدارس.





وأوضح تامر أمين، قائلا: "الالعاب السخيفة تنتشر عندنا بسرعة رهيبة معرفش ايه دا بجد، وكمان فى طالب كان بيلعب اللعبه دى ووقع على ضهره وحصل له شلل رباعي".



