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أخبار البلد

الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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سامح سلام
صليّ نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما القُداس أسقف أطفيح القداس الإلهي بكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بكرمة دير الرسل بأطفيح.

وألقى نيافة الأنبا زوسيما عظة روحية عن "الجدية في التوبة"؛ في ثالث أيام صوم يونان، حيث شارك معه في صلوات القداس القس صرابامون فوزي، وخورس شمامسة الكنيسة وجمع كبير من الشعب.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور
الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور
الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور
الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور
الأنبا زوسيما يختتم قداسات صوم يونان بكرمة دير الرسل بأطفيح.. صور
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