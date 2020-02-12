مخرج فيلم دماغ شيطان يكشف أسباب رفعه من دور العرض السينمائية

خرج المخرج كريم اسماعيل مخرج فيلم"دماغ شيطان" عن صمته، وذلك بعد ان تم سحب الفيلم نهائيا من السينمات بعد ان حقق 60 الف جنيه فقط منذ طرحه مؤخرا.





وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن ما حدث مع الفيلم من البداية كان غير مبشرٍ فبعد تصوير الفيلم توقف اكثر من مرة بسبب المنتج الذى تسبب فى العديد من الأزمات، فبعد جلوسنا معا واتفاقنا علي ان يكون هناك ميزانية معينة للفيلم وبدأنا التجهيزات الخاصة بالتصوير تغير الكلام نهائيا واصبحت أمام امرين لا ثالث لهما إما أن أصور الفيلم أو أعتذر عنه ولإعجابي بقصة الفيلم وبعد تعاقد عدد من النجوم الذين سعدت بتواجدهم معي في أول أعمال كان الخيار الأول النهائي بالنسبة لي.





وأضاف إسماعيل: ولكن هذا لم يكفِ لخروج العمل بشكل جيد فبعد ان بدأ التصوير طلب المنتج احمد عبد الباسط أن ننهي التصوير الخاص بالفيلم في 12 يوما فقط، وهو أمر شبه مستحيل خاصة وان الفيلم كان به بعض المطاردات الخطرة والتي كانت تحتاج الي تصوير طويل بعض الشيء ومع تدخل بعض المحيطين وافقت وبالفعل حاولت جاهدا فعل ذلك.





واستطرد قائلا: ولكن في الأيام الأخيرة للتصوير تم تقليص التصوير ليوم واحد فقط وبدلا من التصوير في حارة في مصر القديمة صورنا في أحد شوارع الدقي وسط استياء من الممثلين وكان العمل قد توقف أكثر من مرة بسبب أني لم احصل علي اجري ، ورغم أني كنت استطيع أن أفتعل مشكلة قبل الحصول علي تصريح عرض الفيلم الأ انني لم أفعل ذلك لرغبتي الشديدة في عرض الفيلم وخروجه للنور، لافاجأ في النهاية ان النسخة النهائية للفيلم ليست هي النسخة التي عملت عليها حيث تم إعادة مونتاج لبعض المشاهد وحذف بعضها بالإضافة الي عدم تصوير بعض المشاهد الهامة والاساسية من الاساس والتي اخلت بالفيلم كثيرا وكانت كفيلة بخروجي يوم العرض الخاص راضيا علي الاقل الا ان هذا لم يحدث.





وأنهي كلامه قائلا: هناك اكثر من خطوة سوف أتخذها الفترة المقبلة ولكن لا مجال للإفصاح عنها الآن.