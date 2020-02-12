الزراعة: لا نتستر على أي مخالفات ولن نرضى بالفساد.. فيديو

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الوزارة لا تتستر على أي مخالفات ولن نرضى بأى فساد كما أنه عند وصول أى شكوى من أى مواطن نقوم بالتحري والدقة من صحتها.





وأضاف أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن أمس قمنا بتوجيه دعوة لكل وسائل الإعلام لزيارة المزرعة على الطبيعة لأن الكاميرا أصدق من الكلام كما اننا ندعو الفنانين المهتمين بالخيول بالقدوم إليها لأن هذا يساعدنا على عمل تسويق لها.





وأوضح أحمد إبراهيم ، أن هذه المحطة عاملية وقد تم إنشاؤها في عام 1908 قبل نشأت بعض الدول وتم نقلها لمنطقة عين شمس عام 1928 وتمنح شهادات الميلاد للخيول العربية الأصيلة.





وتابع أحمد إبراهيم ، أن هذه المحطة أكبر محطة خيول على مستوى العالم ولها قيمة تاريخية كبيرة جدًا وقد جعلت عنوان مقالي اليوم عنها بأنها "هرم من أهرامات مصر".



