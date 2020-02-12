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منوعات

عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:48 م
كائنات بحرية على
كائنات بحرية على شواطئ أوروبا
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أماني إبراهيم
تسببت العاصفة سيارا، التي ضربت شمال غرب أوروبا، في خروج الملايين من أسماك الحبار الصغيرة على شواطئ ليتلستون، في رومني مارش.

ووفقا لموقع كينت اونلاين، فقد كانت العاصفة قاسية حيث خرج على الشواطئ الآلاف من الحبار الصغير، والأخطبوط، وغيرها من الكائنات البحرية التي تم العثور عليها على الشواطئ.


وقال خبير الطبيعة أوين ليتشون، الذي يعمل في رومني، إن المخلوقات الصغيرة تعرف أيضًا باسم حيوانات البطلينوس الصدفية وليس الحبار، وبسبب العاصفة القوية الأخيرة، خرجت كميات كبيرة على الشواطئ.

وعلى الرغم من أن خروج ملايين الحبار الصغير قد يتسبب فيه من تاثير على الطبيعة البحرية، إلا أنها ستعد عشاء مجانيا اليوم للصيادين على شاطئ ليتلستون.


وبعد خروج الكميات الضخمة من الصدف البحري الصغير، اجتمع الكثير من الحيوانات البرية كالثعالب، والطيور كالنورس لتناول وجبة شهية أهدتها الطبيعة لهم.


يذكر أن خروج ملايين الكائنات البحرية ليس الضرر الوحيد من عاصفة سيارا، حيث خلقت العاصفة القوية حالة من الفوضى في أوروبا وأغلقت إثرها عدة موانئ، وبعض الطرق وخطوط السكك الحديدية.
عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد
عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد
عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد
عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد
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