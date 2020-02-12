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أخبار العالم

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار بريطاني من أجل ليبيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع القرار البريطاني حول الأزمة الليبية، وذلك لسحب المرتزقة من ليبيا، ووقف إطلاق نار دائم. 

وقدمت بريطانيا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل يُطالب بسحب المرتزقة من ليبيا.

ويُعرب مشروع القرار عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا. 

يُذكر أن القرار بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".

كما يُطالب النص جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه. 



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مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

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