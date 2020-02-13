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أخبار البلد

فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا برقصة وتهدد متابعيها.. وشاهد رد فعل الجمهور

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:21 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهور بفيديو جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترقص داخل أحد صالونات الرقص الخاص بها على أغنية "أسمر يا أسمراني"، وبدأت فيفي عبده بالتمايل، وإبداء تعبيرات الوجه، وترديد الأغنية أثناء الرقص.


وعلقت فيفي عبده على مقطع الفيديو، "الرقصة دي من صالون فيفي عبده بحبكو اووووي، ‏عايز أقول بالصلاة النبي كدا اللي بتقول لي اتهدي ربنا يهدك أو تخرجي من الصفحة بدل ما اعمل لك بلوك آل يخش يخش بأدبه سواء ست أو رجال اتهدوا بئا خلاص جبتوني ارض ارض مش عاارفه ارفع راسي منكم البيكرهني مش عوزها وال بيحبني ع راسي من فوق ع ف ناس قلبها حلو وناس قلبها اسواد ع العموم خالص كده كفايه بكره ان شاء الله لو ليا عمر ليا أو ليكو عندي مفجأت حلوه ليكو بحبكو اوووي خمسه امووووووه".


وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر إنستجرام، وكانت منها "حرام عليكي" و"اتهدي بقا" و"معتيش بتعرفي ترقصي" و"منورة" و"عاش يا فوفا".


يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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