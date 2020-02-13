AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:45 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
ياسمين تيسير
فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني؛ بسبب العقوبات الموجهة لـ لاعبي بيراميدز، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن اللجنة الخماسية أصدرت القرار عقب مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، حيث تواجد سيد عبد الحفيظ على دكة البدلاء بشكل طبيعي على الرغم من توقيع العقوبات على لاعبي بيراميدز من أول مباراة للفريق عقب مباراة الأهلي.

وأضاف خالد الغندور، أن قرار إيقاف سيد عبد الحفيظ يعتبر باطل من الأساس حيث كان قرار الحكم هو مجرد انذار فلماذا اتخذ اتحاد الكرة قرار إيقافه لمباراة وتغريمه 50 ألف جنيه.

وتابع أن اتحاد الكرة عليه أن يتخذ قرارات حاسمة ولكن دون حسابات، مشددا على أن قرار ايقاف سيد عبد الحفيظ جاء لتهدئة فريق بيراميدز عقب قرارات طرد وإيقاف بعض لاعبيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوبيخ لعبد الحفيظ والعقوبة لـ الثلاثي| لماذا مُنع مرتضى وفرج عامر ورضا عبد العال من مزاولة النشاط الرياضي

تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر | تفاصيل

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة وسيد عبد الحفيظ

انضباط الجبلاية توقف ثلاثي بيراميدز وسيد عبدالحفيظ وطارق العشري

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

العين الحمراء .. عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

أحمد حسن يتوقع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

أمريكا: يجب خروج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت

AdvertisementS

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

أخبار النادي الأهلي.. علي معلول مهدد بالغياب أمام الزمالك.. الاحمر يرد على الفيفا فى أزمة كهربا.. وليد سليمان مطلوب مقابل مليون دولار

حسن شحاتة ليس الأخير.. مدربون مصريون تألقوا في الدوريات العربية

عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

أحمد حسن يفتح النار على صفقات بيراميدز هذا الموسم

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

نجم منتخب أوغندا: ميدو مدرب صغير .. وحارس صن داونز بعبع الأهلي والزمالك.. وعبدالله السعيد خوفني.. ومصر فى كأس العالم

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد 64 - 60 في دوري السوبر

عودة الفهد.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد