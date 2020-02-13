إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني؛ بسبب العقوبات الموجهة لـ لاعبي بيراميدز، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي.





وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، أن اللجنة الخماسية أصدرت القرار عقب مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، حيث تواجد سيد عبد الحفيظ على دكة البدلاء بشكل طبيعي على الرغم من توقيع العقوبات على لاعبي بيراميدز من أول مباراة للفريق عقب مباراة الأهلي.





وأضاف خالد الغندور، أن قرار إيقاف سيد عبد الحفيظ يعتبر باطل من الأساس حيث كان قرار الحكم هو مجرد انذار فلماذا اتخذ اتحاد الكرة قرار إيقافه لمباراة وتغريمه 50 ألف جنيه.





وتابع أن اتحاد الكرة عليه أن يتخذ قرارات حاسمة ولكن دون حسابات، مشددا على أن قرار ايقاف سيد عبد الحفيظ جاء لتهدئة فريق بيراميدز عقب قرارات طرد وإيقاف بعض لاعبيه.



