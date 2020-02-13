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اقتصاد

تباين أسعار النفط مع غلبة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإنتاج

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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وكالات
تباينت أسعار النفط الخميس 13 فبراير بفعل المخاوف حيال تراجع الطلب بسبب قيود السفر المفروضة، فيما يتعلق بتفشي الفيروس التاجي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما ألقى بظلاله على توقعات خفض المعروض من كبار المنتجين. 

وتراجع خام برنت منخفضًا 8 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 55.71 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو 0.1% مسجلًا 51.24 دولار للبرميل. 

وارتفع برنت 3.2% الأربعاء 12 فبراير في حين زاد غرب تكساس 2.5% حيث عزز تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الصيني توقعات تعافي الطلب. 

وهوى الطلب النفطي بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بسبب قيود السفر إلى البلاد ومنها والحجر الصحفي في بعض مناطقها. وقالت شركة تكرير نفط صينية أخرى، مؤسسة الكيماويات الوطنية الصينية، اليوم إنها ستغلق مجمعا طاقته 100 ألف برميل يوميا وتقلص معدلات المعالجة بمجمعين آخرين وسط انخفاض الطلب على الطاقة.
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