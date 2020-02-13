تباين أسعار النفط مع غلبة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإنتاج

تباينت أسعار النفط الخميس 13 فبراير بفعل المخاوف حيال تراجع الطلب بسبب قيود السفر المفروضة، فيما يتعلق بتفشي الفيروس التاجي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما ألقى بظلاله على توقعات خفض المعروض من كبار المنتجين.





وتراجع خام برنت منخفضًا 8 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 55.71 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو 0.1% مسجلًا 51.24 دولار للبرميل.





وارتفع برنت 3.2% الأربعاء 12 فبراير في حين زاد غرب تكساس 2.5% حيث عزز تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الصيني توقعات تعافي الطلب.



