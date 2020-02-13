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محافظات

ضبط كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر في الوادي الجديد

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:20 ص
منظفات مجهولة المصدر
منظفات مجهولة المصدر
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضبط منظفات مجهولة المصدر وحلويات أطفال فاسدة في حملة موسعة مشتركة مع مباحث التموين.

وأكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة موسعة على الأسواق، بقيادة المهندس صلاح السيد، مدير المديرية والمهندس جمال تمام، مدير إدارة الرقابة.
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وأسفرت عن ضبط 90 لتر صابون سائل، و26 كرتونة سعة الكرتونة 12 زجاجة وجوال صودا كاوية، و2 برميل كلور سعة 100 لتر، وبرميل مواد مطهرة 50 لترا، و6 كراتين سعة 12 زجاجة لكل كرتونة مواد منظفة، و36 كرتونة سعة 12 زجاجة لكل كرتونة بها مواد مطهرة متنوعة، مجهولة المصدر، داخل معمل صناعات منظفات مرخص بمدينة الخارجة.

وأضاف "معاذ" أنه جرى ضبط مقرمشات وحلويات أطفال بإجمالي 36 عبوة، داخل محلات تجارية بمدينة الخارجة، منتهية الصلاحية، وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريز جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة والتي تولت التحقيق.

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