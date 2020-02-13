الملا يسلم جوائز مسابقة التميز فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تسليم جوائز مسابقة التميز فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى اطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، حيث فاز المهندس تامر الهوارى من شركة شلمبرجير العالمية بالمركز الاول وجائزة التميز فى مجال السلامة عن المشروع المقدم بعنوان (استخدام التكنولوجيا فى تحديث القيادة الآمنة).





وفاز بالمركز الثانى المهندسة جيهان بديع من شركة شل عن المشروع المقدم بعنوان ( العناية بالعاملين وتأثيرها على تحقيق اعلى معدلات السلامة),





وفيما يتعلق بأفضل المشروعات المقدمة فى مجال البيئى فاز بالمركز الاول الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز عن مشروع مقدم من المهندس حامد صوان عن التخلص من الغازات الضارة فى ضواغط الغاز ، وفاز بالمركز الثانى شركة عش الملاحة عن مشروع مقدم من الكيميائى اسلام خربوش عن استخدام غاز الشعلة فى توليد الطاقة واسترجاع الغازات ذات القيمة.





وبالنسبة لجائزة القيادة فى مجال السلامة "قيادة فريق العمل لتحقيق اعلى معدلات السلامة" فاز بالجائزة والمركز الاول المهندس محمد عبدالجليل من شركة رشيد للبترول وفاز بالمركز الثانى المهندس محمد خلاف من شركة جيزة سيستمز.



