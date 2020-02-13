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اقتصاد

الملا يسلم جوائز مسابقة التميز فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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مايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تسليم جوائز مسابقة التميز فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى اطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020، حيث فاز المهندس تامر الهوارى من شركة شلمبرجير العالمية بالمركز الاول وجائزة التميز فى مجال السلامة عن المشروع المقدم بعنوان (استخدام التكنولوجيا فى تحديث القيادة الآمنة).

وفاز بالمركز الثانى المهندسة جيهان بديع من شركة شل عن المشروع المقدم بعنوان ( العناية بالعاملين وتأثيرها على تحقيق اعلى معدلات السلامة),

وفيما يتعلق بأفضل المشروعات المقدمة فى مجال البيئى فاز بالمركز الاول الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز عن مشروع مقدم من المهندس حامد صوان عن التخلص من الغازات الضارة فى ضواغط الغاز ، وفاز بالمركز الثانى شركة عش الملاحة عن مشروع مقدم من الكيميائى اسلام خربوش عن استخدام غاز الشعلة فى توليد الطاقة واسترجاع الغازات ذات القيمة.

وبالنسبة لجائزة القيادة فى مجال السلامة "قيادة فريق العمل لتحقيق اعلى معدلات السلامة" فاز بالجائزة والمركز الاول المهندس محمد عبدالجليل من شركة رشيد للبترول وفاز بالمركز الثانى المهندس محمد خلاف من شركة جيزة سيستمز.

وعقب تسليم الجوائز اكد المهندس طارق الملا على اهمية الجهود المبذولة فى قطاع البترول لتغيير ثقافة السلامة فى بيئة العمل الى الافضل وان تلك الجهود تنعكس ايجابا على التغيير الايجابى فى ثقافة السلامة لتصبح سلوك دائم واسلوب حياة، مشددا على ان السلامة من الاولويات والتى لا يمكن بدونها تحقيق اى نجاحات او نتائج ايجابية حيث تعد العامل الرئيسي فى هذا الصدد.
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