كفاية منظرة وراجع نفسك مش دايمة لحد.. علياء عساف تهاجم محمد رمضان

هاجمت الفنانة الشابة علياء عساف، النجم محمد رمضان، بعد أزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وقالت علياء عساف: "اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع انه شخصية لطيفة ومحترمة وكان أي حد بينتقده كنت بقول لا ده كويس وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه بس اللي بيحصل ده عيب قوي.





وأضافت "عيب لما بدل ماتقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه ...عيب لما بدل ما تساعده تطلعه كداب وإنه بيستغلك ولو حتي افترضنا إنه طلب منك الفلوس دي كلها وانا شبه متأكدة إن ده ماحصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده لكن تسف وتتريق على راجل محترم وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب.





وتابعت: "اللي نمبر وان مش بيبقي مؤذي ومش بيبقي السبب في قطع عيش حد نمبر وان ده بيحس بالناس وبيراعي شعورهم ووجعهم بيحس بالناس اللي مش لاقية تاكل مش بيتمنظر عليهم بالعربيات والطيارات وإنه عنده فلوس.. عرفنا إنك غني ماشاء الله ومعاك فلوس كتير مابتخلصش وإنك راكب احسن عربيات بس يا نمبر وإن في فنانين كتير قوي معاهم فلوس ومش بيتمنظروا بيها كده عشان الناس ده فاهمة يعني إيه في ناس تانية مش لاقية اللقمة ولا بيت يسترها وبيحتفظوا بحياتهم لنفسهم عشان مش بيحبوا المنظرة".





وقالت: "كفاية منظرة وراجع نفسك عشان مش دايمة لحد وصدقني قطع عيش الراجل اللي قعد في بيتهم عشان صورة تتمنظر بيها علي الناس وتزود لايكات ويتكتب إنك أجمد واحد في الكون وأنك سايق طيارة ربنا مش هيعديه بالساهل ... الراجل ده غلط بس عقابه كان قاسي قوي والسبب هو منظرتك ...





وانتهت "كلنا بنتصور وبنجيب حاجات وبنسافر وبنعمل اللي يفرحنا بس مش بنعمل كده ..كل يوم في شباب بتموت ولو جه معادنا مش هناخد حاجة معانا ..افتكر الكلام ده كويس أنا اسفة لو كلامي سخيف بس ماقدرتش أمسك نفسي بصراحة .



