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اقتصاد

"القابضة لمياه الشرب" تنظم ورشة عمل عن الصرف الصحي والبيئة

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل إقليمية بعنوان "مأمونية تداول الصرف الصحي والإصحاح البيئي" بمشاركة المختصين من شركات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية بمركز المؤتمرات والتدريب بالأميرية. وتضمنت الورشة المحاور التالية:

١. مفهوم مأمونية تداول الصرف الصحي.

٢. التكامل الإداري نحو سياسة فاعلة لإدارة منظومة الصرف الصحي الآمن.

٣. الإطار القانوني والتنظيمي في مجال الصرف الصحي والإصحاح البيئي.

٤. أهمية مأمونية الصرف الصحي والإصحاح البيئي الآمن في تحسين البيئة المحيطة.

5. الخطط المستقبلية في مأمونية الصرف الصحي والإصحاح البيئي.

يأتي ذلك من خلال مجموعة عمل متخصصة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

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